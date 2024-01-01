Servicios
Soluciones de Automatización que Generan Resultados Medibles
Optimiza tu negocio con soluciones a medida basadas en Inteligencia Artificial
Nuestros Servicios
Impulsa tu negocio con tecnología de vanguardia
🎯 Scraping de Leads B2B
Captación automatizada de contactos comerciales cualificados para tu negocio.
Beneficios:
- Base de datos actualizada y verificada
- Contactos segmentados por sector e interés
- Integración directa con tu CRM
- Ahorro del 80% de tiempo en prospección
Casos de uso:
- Agencias de marketing digital
- Empresas B2B en fase de expansión
- Equipos comerciales que necesitan leads constantes
Desde 300€
📈 Auditorías SEO Automatizadas
Análisis técnico completo de tu sitio web para mejorar tu posicionamiento en buscadores.
Beneficios:
- Detección de errores técnicos críticos
- Recomendaciones priorizadas por impacto
- Informe visual ejecutivo fácil de entender
- Monitoreo continuo de mejoras
Casos de uso:
- Ecommerce que quieren aumentar tráfico orgánico
- Webs corporativas con problemas de visibilidad
- Agencias SEO que necesitan escalabilidad
Desde 200€
⚙️ Automatización de Procesos
Elimina tareas repetitivas y libera tiempo valioso para tu equipo.
Beneficios:
- Ahorro de 10-20 horas semanales por empleado
- Reducción de errores humanos
- ROI medible y documentado
- Procesos más consistentes y rápidos
Casos de uso:
- Empresas con tareas administrativas repetitivas
- Procesos que requieren copiar datos entre sistemas
- Generación de informes periódicos
Desde 400€
🛒 Optimización Ecommerce
Mejora tu tienda online con descripciones optimizadas y categorización inteligente.
Beneficios:
- Descripciones de productos optimizadas para SEO
- Categorización automática de catálogos grandes
- Mejora de la tasa de conversión
- Contenido único y atractivo a escala
Casos de uso:
- Tiendas online con catálogos extensos
- Ecommerce que quieren mejorar conversión
- Marketplaces que necesitan contenido de calidad
Desde 500€
