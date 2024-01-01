Portfolio
Casos de Éxito
Descubre cómo hemos ayudado a empresas como la tuya a transformar sus procesos con automatización e IA
Resultados Reales de Proyectos Reales
Generación de 500 leads/mes para agencia
Scraping
Una agencia de marketing necesitaba escalar su prospección comercial sin aumentar el equipo.
Resultados destacados:
- 500+ leads cualificados por mes
- Tasa de conversión del 12%
- ROI de 400% en 6 meses
Mejora SEO +150 posiciones
SEO
Un ecommerce de moda con problemas de visibilidad necesitaba mejorar su posicionamiento orgánico.
Resultados destacados:
- +150 keywords en primera página
- Incremento del 230% en tráfico orgánico
- Reducción del 60% en coste de adquisición
Ahorro de 20h/semana con automatización
IA
Una empresa de servicios profesionales perdía mucho tiempo en tareas administrativas repetitivas.
Resultados destacados:
- 20 horas semanales ahorradas
- Reducción del 95% en errores de datos
- Inversión amortizada en 3 meses
Dashboard BI para decisiones en tiempo real
Datos
Una empresa con múltiples fuentes de datos necesitaba centralizar información para tomar mejores decisiones.
Resultados destacados:
- Datos de 7 fuentes unificados
- Dashboards en tiempo real
- Reducción del 70% en tiempo de reporting
