Guía Amazon Fire TV Stick 4K y Basic en español

En las últimas fechas Amazon ha lanzado numerosas ofertas para su Fire TV Stick tanto en la versión estándar (basic, le llaman) como en la 4K, y si estás leyendo esto, doy por hecho que has acabado adquiriendo uno. Y no es que tenga una bola de cristal, o quizá sí, pero es que, si el dongle de Amazon ya resulta buena compra de normal, estando de oferta resulta francamente irresistible.

Haciendo uso de mi inusitada clarividencia voy a dar por hecho que andas más perdido que un pulpo en un garaje, y lo que necesitas es una guía o tutorial del Fire TV Stick que te enseñe a exprimir hasta el último céntimo de tu nueva y flamante compra.

No te preocupes, has tenido la dicha de encontrar el Santo Grial de las guías del Fire Stick de Amazon, con todo lo que necesitas saber para poder dar el mejor de los usos al dispositivo de streaming fabricado por Amazon. Lo que de otra forma necesitarías horas y horas de búsqueda y prueba y error, aquí lo tienes todo en un mismo artículo, digerido y listo para tu deleite.

Y te dejo una tabla de contenidos para que puedas acceder rápidamente a la sección que necesites. No podrás quejarte, ¿eh? 🙂

Diferencias entre Amazon Fire Tv Stick 4K y Basic

A día de hoy Amazon ofrece dos modelos de su Fire TV: el Basic, y el 4K, incluyendo ambos el nuevo mando para TV con Alexa incorporada, que a su vez sustituye al anterior modelo. ¿Pero qué diferencias hay entre ambos modelos?

Pues la versión Basic es… la básica, vamos. Incorpora todo lo necesario para disfrutar de lo mejor de le experiencia que nos puede proporcionar Amazon en nuestros televisores, pero se diferencia de la versión 4K en que, como su propio nombre indica, esta última incluye soporte para resolución 4K, para que puedas deleitarte con el contenido de máxima calidad visual. La versión Basic permite la reproducción en Full HD 1080p, que tampoco está nada mal.

En su interior también encontramos alguna diferencia, siendo la principal en el procesador, que, aunque en los dos productos sigue siendo de 4 núcleos, en la versión 4K pasa a los 1.7 GHz frente a los 1.3 GHz que posee la versión más básica. Probablemente no notemos gran diferencia entre uno y otro, pero oye, a más azúcar, más dulce.

Otra diferencia la encontramos en el audio, pues la versión básica incluye compatibilidad con Dolby Vision y la 4K hace lo propio con Dolby Atmos para ofrecer un sonido envolvente 7.1 del que nuestros vecinos estarán orgullosos cuando decidamos aumentar el volumen hasta niveles dudosamente legales. La versión 4K también ofrece compatibilidad con HDR, cosa que no podemos decir de la básica.

¿Qué versión elegir?

¿A quién quieres más, a mamá o a papá? Bueno, en este caso es algo así como a tu amiga divertida y a tu amiga sosilla. Sí, puedes disfrutar de la compañía de ambas, pero sabes que con una de ellas la diversión es mayor: aquí es lo mismo.

Bueno, la verdad sea dicha, en ambos sticks Alexa es capaz de contarte chistes de dudosa gracia.

Voy a ser breve y conciso: Amazon Fire TV Stick 4K es una compra que por una diferencia de apenas 20 euros resulta difícil no recomendar. Mejor resolución, mejores características de imagen y sonido, mejor procesador…

A no ser, eso sí, que queramos ahorrar el máximo posible o que no vayamos a aprovechar las características distintivas de la versión 4K, en cuyo caso iremos bien servidos con la versión Basic y nuestra tarjeta bancaria nos ofrecerá la mejor de sus sonrisas.

Instalar aplicaciones en Fire TV Stick

Resulta que tu Fire TV no tiene acceso a Google Play Store, pero antes de que corras raudo y veloz a cursar su devolución, debes saber que disponemos de otros medios para instalar aplicaciones Android en este pequeño cacharrillo.

La forma que recomiendo personalmente es mediante la instalación de Aptoide, una tienda de aplicaciones alternativa a Google Play que es probablemente una de las más populares del momento, y en la que encontraremos todo lo que necesitemos salvo el secreto de la eterna juventud o el número del próximo Euromillón.

Lo primero que debemos de hacer para ello es activar los orígenes desconocidos, para lo cual nos dirigiremos al menú de configuración y al apartado de opciones de desarrollador. Una vez activado esto, instalaremos la aplicación Downloader, que podemos encontrar usando el buscador de nuestro stick (la entrada más a la izquierda del menú principal).

Abrimos Downloader e introducimos la siguiente dirección:

https://tv.aptoide.com/

Se nos abrirá la web de Aptoide y tendremos que pulsar en el botón de “Instalar Aptoide TV” para comience su descarga y podamos continuar con su instalación. Hecho esto, podremos abrir Aptoide y comenzar a instalar cualquier aplicación que deseemos.

También podemos instalar aplicaciones desde la tienda propia de Amazon, como ya hemos visto al instalar Downloader, pero cabe decir que la variedad que encontramos en la misma deja algo que desear. Desde este enlace podemos acceder a ella desde nuestro móvil o PC: https://www.amazon.es/b/ref=as_li_ss_tl?node=11621483031&linkCode=ll2&tag=digymas-21

Ver los canales de la TDT en Fire TV de forma gratis y legal (IPTV)

Si tenemos un televisor, lo normal es que lo tengamos conectado a la antena y que con ello veamos los canales de la TDT sin problema, pero si por alguna calamidad cósmica resulta que este no es el caso, el Fire Stick TV de Amazon puede acudir en nuestro rescate.

Según un elaborado y profesional estudio que me acabo de inventar, 9 de cada 10 usuarios del dongle Amazonero recomiendan la aplicación Tivimate. Me incluyo entre ellos, por supuesto, y por ello te voy a enseñar a instalar y configurar correctamente esta maravillosa aplicación.

Lo primero que deberíamos hacer es ir a nuestro amigo Downloader e introducir en su barra de búsqueda la siguiente dirección web:

https://apkpure.com/es/tivimate-iptv-player/ar.tvplayer.tv

Procederemos con su instalación, y tras ello la abriremos. Es probable que nos pida actualizar, si ese es el caso lo permitiremos para poder disfrutar de todo el brilli brilli de Tivimate en su última versión.

Ahora viene lo divertido, pues no funciona por arte de magia, ya que nada más abrir la aplicación nos pedirá que introduzcamos una url de donde sacará los streamings de los canales. Nos acabamos de conocer y ya nos va exigiendo cosas este Tivimate…

Pero bueno, gracias al usuario de Forocoches LaQuay, esta configuración nos será realmente sencilla. Podemos ver su post en este enlace, y de paso darle 5 stars al shur, que hay que admitir que se ha metido una buena currada recopilando los streamings públicos y legales de centenares de canales en una única lista de reproducción para que los podamos ver fácilmente en cualquier aplicación compatible con IPTV. ¡Te queremos, shur! No homo, por supuesto.

Bueno, al lío. Introducimos esta dirección para la lista de canales:

http://91.121.64.179/tdt_project/output/channels.m3u8

Tras ello, le pondremos un nombre majo y Tivimate nos preguntará por una url para la guía TV de canales. El EPG de toda la vida, vamos. Ahora viene lo divertido, pues nos tocará escribir una dirección tan larga como la siguiente:

https://raw.githubusercontent.com/HelmerLuzo/TDTChannels_EPG/master/TDTChannels_EPG.xml

Si lo has hecho correctamente: Felicidades, tienes más paciencia que el Alcoyano tras haber escrito semejante enlace únicamente con el mando de la TV. Si lo has hecho con algún otro método más sencillo (teclado Bluetooth, móvil…): Felicidades, eres más inteligente que los pardillos que lo hicimos tecla a tecla con el mando, pero el Karma nos devolverá el favor algún día.

Instalar KODI en el Amazon Fire Stick TV

Kodi es el cum laude de los centros multimedia para el Fire Stick de Amazon: una de las aplicaciones que todo el mundo desea instalar es su reciente y flamante periférico como si no hubiera un mañana. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

Su instalación es realmente sencilla, pues lo único que tenemos que hacer es abrir Downloader, el cual hemos instalado previamente en la sección de ayuda para instalar aplicaciones. Si no lo has leído, no seas vaguete y vuelve atrás para hacerlo, que no me apetece repetirme.

Una vez en Downloader, abrimos la web de Kodi escribiendo este enlace:

https://kodi.tv/download

Allí descargaremos e instalaremos la versión para Android ARMv7A de 32 bits, que es la adecuada para nuestro dispositivo. La abrimos y… ¡Gualá, bienvenido a Kodi, hamijo!

Kodi tiene muchas configuraciones disponibles, addons para mejorar sus características, y, en definitiva, un mundo de posibilidades. Todo ello se escapa de la temática de este artículo, así que Google es tu amigo.

FAQ Amazon Fire TV Stick

¿Puedo ver Netflix en Fire Stick TV?

Sí, utiliza el buscador de tu dispositivo para descargar la aplicación oficial.

¿Puedo ver HBO en Fire TV Stick?

Sí, pero no de forma oficial. Para ello tienes que instalar el addon “HBO Go” en Kodi.

¿Puedo escuchar música de Spotify?

Como en el caso de Netflix, la respuesta es afirmativa y solo necesitas instalar la app oficial.

¿Qué comandos puedo utilizar en Alexa?

En esta web tienes una lista bastante extensa para que pruebes: https://alxespanol.com/comandos-alexa-espanol/

¿Puedo enviar vídeo al Fire Stick desde el móvil?

Sí, utilizando la app AllCast para Fire TV.

¿Es compatible con Miracast?

Amazon llama a su compatibilidad con Miracast como “Modo espejo”, y lo podemos activar pulsando el botón inicio de forma mantenida hasta que aparezcan las opciones de apagado y configuración.

¿Puedo conectar mi Fire Stick mediante una conexión por cable Ethernet RJ45?

Sí que puedes. Lo único que necesitas es comprar un adaptador idóneo para ello. Aquí un ejemplo: https://amzn.to/2tSef2u

¿Ventajas y desventajas de conectarnos por cable?

Ventajas: Garantizamos el máximo ancho de banda posible y una conexión más estable que por WiFi.

Desventajas: Un cable más “dando por culo”.

¿Puedo comprar un nuevo mando por separado?

Efectiviwonder, aquí para más señas: https://amzn.to/36OqITB

¿Puedo utilizar mi móvil como mando?

Poder puedes, pero necesitas descargar previamente la aplicación indicada (Android – iOS).

¿Puedo conectarlo a la entrada VGA de un monitor?

De nuevo, poder, puedes, pero siempre que compres y utilices este adaptador: https://amzn.to/35FGAGA

¿Puedo utilizar algún mando para juegos?

Podemos utilizar mandos para juegos previo emparejamiento por Bluetooth. Los mandos de Xbox 360 y Xbox One parecen funcionar sin problemas. Aquí la prueba de ello:

¿Puedo utilizar teclados, ratones y otros periféricos?

No todos lo son, pero la mayoría de periféricos Bluetooth compatibles con Android sí lo son. Unas búsquedas previas a su compra te serán de gran ayuda, y si me dejas un comentario te puedo ayudar a encontrar alguno compatible.