HBO Max es uno de los servicios de vídeo en streaming más completos del momento, por esa razón, te explicaremos cómo instalar HBO Max para que puedas disfrutar de todas las películas y series que HBO Max ofrece para tu entretenimiento.

Al adquirir una cuenta en HBO Max, así como: Netflix, Disney+ y Amazon Prime, puedes instalarlo en los dispositivos compatibles y empezar la aventura por un catálogo increíble de contenido para divertirte, llorar o desafiar a tu mente.

Descubre cómo instalar HBO Max a continuación en dispositivos diferentes y compatibles, que también explicaremos más adelante. ¡Instala HBO Max y disfruta de contenido asombroso!

¿Qué dispositivos son compatibles con HBO Max?

Antes de iniciar con los pasos para la instalación de HBO Max, es necesario conocer los dispositivos compatibles con este canal. Si bien, actualmente HBO Max a innovado su plataforma y ampliado los dispositivos compatibles.

Asegúrate que tu dispositivo es compatible para saber si puedes o no descargarlo. Porque puedes empezar a buscar en un dispositivo que no sea compatible y no podrás hacer nada. Aquí te explicaremos cuáles son, sigue leyendo.

1. Dispositivo TV o Smart TV

Es importante resaltar que no todos los televisores son compatibles con HBO Max, por esa razón, se debe leer con cuidado las instrucciones del televisor al comprarlo. También, las plataformas que ofrece.

Los televisores Samsung tienen cierta compatibilidad, sin embargo, solo los del año 2016 en adelante. A su vez, los televisores LG deben ser Smart TV y con sistema operativo de OS 4.0 o posteriores a ese.

Todo dependerá del modelo de TV que tengas o adquieras, si bien, los dispositivos Android TV deben ser Android 5 o con un sistema operativo superior (o basados en éste, como en el vaso del Fire TV). Si cuentas con TV Apple solo puedes hacerlo con modelos 4K o HD, ambos deben tener el sistema operativo tvOs.

2. Dispositivos móviles o tablets

Acceder a un canal con un catálogo impresionante de contenido, puede ser realizado desde la comodidad de tu móvil o tablet.

La ventaja de instalar HBO Max en un dispositivo portátil (móvil), es la facilidad de ver el contenido cuando quieras y donde quieras. Gracias a la tecnología podemos disfrutar de mucho material al alcance de nuestras manos.

Ahora bien, los dispositivos Android compatibles con HBO Max son: Android OS 5 o superiores. En caso de los dispositivos iOS solo puede usarse en dispositivos iOS 12.2 o superior. Si tu móvil o tablet no entra en estos grupos, deberás optar por otro dispositivo.

3. Ordenador y PC

Un aviso importante, es que desde tu ordenador no es posible instalar HBO Max, solamente puedes acceder al navegador y utilizar la plataforma desde la web. Sin embargo, no en todos los navegadores es posible el uso de HBO Max.

Solo son compatibles las últimas versiones de Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome y Safari 12 (o navegador basados en estos, obviamente), si las versiones siguen avanzando contarán con las mismas funciones o mejores. Ahora bien, debes tener alguno de estos navegadores o deberás instalar alguno.

Recuerda que deberás utilizar la página o plataforma web oficial de HBO Max, porque en los ordenadores no existe la instalación.

4. Videoconsolas

Las videoconsolas no solo ofrecen un catalogo de juegos grandísimo, también, la posibilidad de instalar HBO Max para acceder a un catálogo inmenso de contenido multimedia que dista de los clásicos videojuegos.

Los modelos compatibles son PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series (X y S). Todos estos son totalmente compatibles con la instalación de HBO Max en alta calidad y desde tu televisor.

Es importante destacar que, si tu televisor no es compatible, como los anteriores mencionados, y tienes una consola compatible con HBO Max, podrás disfrutar de esta plataforma. Cuenta con una diversidad importante de series y películas para el entretenimiento.

Instalar HBO Max

Ya hemos explicado los dispositivos compatibles, podemos iniciar con la instalación de HBO Max. Es recomendable suscribirse antes de instalar la aplicación, esto lo puedes realizar desde un PC a través de la plataforma web.

Para la suscripción previa, debes optar por llenar un formulario con algunos datos que servirán más adelante.

Ahora bien, veamos cómo instalar HBO Max en los dispositivos antes explicados.

Instalar HBO Max en el televisor

Cada sistema operativo de los televisores, que mencionamos en la sección anterior, cuenta con su propio método de instalación. Ya que en cada dispositivo ofrecen plataformas como Play Store, donde debes buscar la aplicación oficial de HBO Max. Este caso aplica para televisores Android.

En caso de los televisores Samsung, debes buscar la tienda Smart Hub, seleccionas “Aplicaciones” y buscas HBO Max, procedes a instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.

En muchos países no está disponible HBO Max y pueden ocurrir dos cosas: si el televisor es compatible pero el país no o si buscas la aplicación y no aparece, es porque no podrás instalar HBO Max por los motivos expuestos.

Si cuentas con TV de marca LG, la tienda de esta marca es LG Content Store, puedes acceder a “aplicaciones”, buscar HBO Max e instalarlo.

Instalar HBO Max en el móvil o tablet

La instalación de HBO Max en estos dispositivos es muy sencilla, en Android solo debes acceder a la Play Store y buscar HBO Max, procedes con la descarga y podrás iniciar sesión automáticamente.

Si bien, cuentas con un dispositivo Apple la descarga debe ser realizada por la App Store, luego de buscar HBO Max e iniciar la instalación del programa.

Es importante contar con previo registro en la plataforma, a su vez, estar atento a todas las actualizaciones que realice la plataforma en su momento. Si no actualizas a tiempo, la aplicación puede presentar fallos o errores.

Instalar HBO Max en otros dispositivos

La mayoría de los sistemas operativos actuales cuentan con su propia tienda de aplicaciones. Debes asegurarte si el dispositivo es compatible antes de cualquier suscripción, de esta manera, evitaras En el PC aún no es posible la descarga de un cliente de escritorio que permita prescindir de la web.