aTube Catcher Error 204: Solución a este problema

Quieres descargar vídeos de YouTube, entras a tu programa favorito y te encuentras con el mensaje de aTube Catcher Error 204, que te impide descargar vídeos de YouTube que deberían de estar disponibles para su descarga.

No entres en pánico, pues los errores informáticos suelen tener solución (un ejemplo es cuando Google Play deja de funcionar), y con aTube Catcher podemos intentar varias tácticas para paliar este problema antes de tener que buscar otro programa para descargar vídeos y canciones de YouTube.

Error 204 en aTube Catcher: ¿Por qué no funciona?

El error 204 es uno de los errores más comunes de este programa, pues suele aparecer cada X tiempo dejando a sus usuarios imposibilitados de seguir aprovechando sus funciones. ¿Cuál es el motivo de este molesto problema que ocasiona males de cabeza a sus miles de usuarios?

Pues en realidad, no es un error que venga exclusivamente de aTube Catcher, pues el principal problema viene siempre de la mano de una actualización de YouTube, siendo esta la causante de que dejen de funcionar algunas características del programa, que aún no se ha adecuado a la nueva forma de funcionar de Youtube.

aTube Catcher Error 204 y su solución

El procedimiento que en principio ha resultado más efectivo es el de actualizar aTube Catcher a la última versión, para lo cuál deberemos de comprobar si hay disponible alguna actualización siguiendo estos pasos:

Abrimos aTube Catcher y seleccionamos la opción de Ayuda en el menú principal. Hacemos clic en la opción de buscar actualizaciones. Seleccionamos Sí y de forma automática el programa comenzará a descargar la última versión de aTube Catcher. Hecho la anterior, procederemos a su instalación. Y una vez finalizada la instalación, comprobaremos que, efectivamente, la nueva versión nos ha servido para solucionar el error 204.

No es posible actualizar aTube Catcher

Si nos encontramos con que no hay actualización alguna, la solución anterior no conseguirá arreglar el aTube Catcher error 204. Lo más probable es que el equipo de desarrollo del programa se encuentre trabajando en una nueva versión y no la haya lanzado públicamente todavía, en cuyo caso la opción más sensata es la de esperar pacientemente.

Ante esta situación poco más podemos hacer, pero por si las moscas, podemos realizar el siguiente método alternativo, pues nunca se sabe y es probable que sea la solución a nuestra angustia.

Método alternativo

Veamos si con este proceso solucionamos el problema:

Entramos al panel de control, a la sección de programas y características. Buscamos aTube Catcher e iniciamos y completamos su desinstalación. Entramos a la web oficial de aTube y descargamos la última versión disponible. La instalamos e iniciamos el programa.

Comprobamos si funciona o no correctamente. En caso negativo, tocará seguir esperando a una actualización por parte del desarrollador.