Review: Auriculares HyperX Cloud Alpha

Hoy tenemos con nosotros unos de los auriculares gaming más interesantes del mercado, que no son otros que los Kingston HyperX Cloud Alpha, unos auriculares circumaurales cerrados con cable que llegan al mercado con la principal característica de poseer un sistema de doble cámara.

¿Conseguirán estos Cloud Alpha ser un buen relevo para el resto de la gama HyperX Cloud? Lo vemos a continuación en el análisis.

Diseño y construcción

El diseño a simple vista recuerda bastante a los Cloud II de la marca, de colores negro y rojo, como acostumbra la marca, destacando el logo de HyperX en la orejera izquierda.

Ambas orejeras cuentan con sistema de doble cámara y están cubiertas por una almohadilla de cuero que resulta terriblemente cómoda en contacto con nuestros oídos, permitiendo su uso durante horas sin que acabemos con molestias por presión.

Ambas orejeras están unidas a la diadema con una pieza de aluminio rojo, que además de ser un detalle elegante, también le dota de una gran resistencia a todo tipo de golpes, evitando de esta forma desperfectos con movimientos accidentales o caídas.

La diadema está acolchada en su base con un cuero similar al de las orejeras, lo que al igual que en aquellas, hace que sea realmente cómoda, sin llegar a ejercer presión sobre nuestra cabeza. Además, siempre podemos ajustarlos al milímetro gracias al sistema de ajuste en ambos laterales.

El micrófono, por su parte, nada más echar un vistazo a los auriculares no lo veremos, y no es porque carezca del mismo, pues el micrófono de los HyperX Cloud Alpha es desmontable, lo cual permite que lo podamos extraer si no lo vamos a utilizar, algo de agradecer y que también permitiría su fácil recambio en caso de desperfecto.

El cable, por otro lado, es trenzado, con un conector Jack 3.5 mm. En el mismo cable encontramos un control de volumen y micrófono, algo que también resulta útil.

Experiencia de uso

La principal característica de los Cloud Alpha es su sistema de doble cámara con drivers de neodimio de 50mm, que permite separar las frecuencias de sonido graves de las agudas y medias, lo que en teoría permite un audio con mayor fidelidad y menor distorsión.

¿Cumplen con lo prometido? Pues lo cierto es que los Cloud Alpha ofrecen unos medios y bajos muy bien definidos, que permiten una escucha de calidad tanto en juegos, como en películas o música, a pesar de ser unos cascos enfocados principalmente a videojuegos.

Siendo la comodidad otro factor clave a la hora de elegir un headset gaming, debemos de decir que los Cloud Alpha cumplen con nota. Son extremadamente cómodos gracias a la elección de acolchados y materiales, así como el sistema de regulación de altura. Los podremos usar durante horas sin notar excesiva fatiga por su uso.

El micrófono supone una clara evolución frente a los cascos tradicionales, pues cuenta con un buen sistema de cancelación de ruido que permite un audio nítido y claro. Lógicamente, no podemos comparar su rendimiento al de un micrófono dedicado de similar precio, pero cumple con nota su cometido y además es extraíble, que siempre es un plus.

Por si algún lector está pensando en qué cascos comprar de la línea Cloud de HyperX, al parecer de quien suscribe estas líneas, los Cloud Alpha son la opción más completa y con mejor sonido de toda la gama, siendo unos dignos sucesores de los Cloud II, y, especialmente, de los primeros Cloud.

Conclusión

Por 100 euros los HyperX Cloud Alpha se muestran como unos auriculares con una construcción Premium, una calidad de audio bastante buena para su precio y una ergonomía realmente fantástica, de lo mejor en su gama de precios.

Resulta difícil, pues, no recomendar unos auriculares gaming que por 100 euros nos ofrecen lo mismo que en otros productos podemos encontrar incluso por el doble de precio. Acierto garantizado.