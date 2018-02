Review: Razer Naga Trinity

Volvemos de nuevo con una review de un producto de Razer, siendo en este caso del ratón Razer Naga Trinity, la evolución natural de los ratones Naga Chroma y Naga Hex V2, con varias novedades interesantes, como descubriremos a continuación en esta review.

Diseño y construcción

Estamos ante un ratón con acabado en plástico de calidad y diseño negro mate, tal y como acostumbra esta marca de periféricos para gamers.

Pero lo que más destaca en esta ocasión es el lateral izquierdo, pues el Naga Trinity incorpora un sistema de paneles intercambiables mediante el cual podemos cambiar el grip lateral variándolo de forma sustancial su desempeño, pues podemos desde añadir un panel con dos botones simples, otro con siete botones en forma de circulo y otro con doce botones, que se dice pronto.

Los botones principales tienen un buen tacto, son poco ruidosos y no necesitan de mucha fuerza para su activación. Por su parte, la rueda destaca por la inclusión de dos clics laterales, algo que últimamente no encontrábamos en los ratones de Razer.

Justo bajo de la rueda, se hayan dos botones ideados para aumentar y disminuir los DPI de este ratón.

En la base del ratón, por otro lado, se haya un botón que nos permite cambiar entre los diversos perfiles que tenga en memoria el ratón, pudiendo así adaptarlo rápidamente a cualquier situación sin la necesidad de Razer Synapse.

El cable, como es costumbre, está trenzado y en su extremo encontramos un USB chapado en oro para mejor conexión. El cable mide 2,1 metros, por lo que es suficiente para prácticamente cualquier persona.

Experiencia de uso

Hemos probado este Razer Trinity en todo tipo de superficies y el comportamiento de su sensor óptico de 16.000 DPI ha sido impecable en todas las situaciones.

Su comportamiento en juegos también intachable, y gracias a Razer Synapse podemos ajustar aún más el funcionamiento del sensor, con configuraciones como la sensibilidad de DPI o la tasa de sondeo. 16.000 Dpi es más que suficiente para cualquier tipo de jugador, por lo que no echaremos en falta más DPI en ningún momento.

No es lo único que podemos configurar en Razer Synapse, pues también podremos modificar otras opciones como la iluminación LED Chroma, la grabación de macros o la creación de perfiles de configuración.

Cómo no, no podemos dejar de lado su característica estrella, que es la posibilidad de cambiar el panel lateral entre tres variantes. Es una característica tan peculiar como útil, y que nos permite adaptar rápidamente el ratón al tipo de juego que vayamos a jugar.

La ergonomía del ratón también es francamente buena, y su uso se hace realmente agradable, pero con un “pero”, y es que el ratón tiene un diseño y enfoque claramente diestro, por lo que si somos zurdos es prácticamente seguro que no nos encontraremos cómodos con este ratón.

Conclusión

Si no eres zurdo y 100€ no es un precio elevado para ti, el Razer Naga Trinity puede convertirse en ese ratón que siempre has buscado, uno con un rendimiento excelente en todo momento y con la interesante característica de poder modificar su zona lateral izquierda para variar el tipo y el número de botones adicionales disponibles. A nosotros nos ha gustado mucho.