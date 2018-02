Review: Razer Kraken 7.1 V2

Hoy vamos a analizar los Razer Kraken 7.1 V2, los cuales vienen a ser una mejora de los Kraken 7.1 originales, principalmente en cuanto a escena sonora al pasar a contar con unos drivers de 50 mm en lugar de los de 40 mm del original.

También cuenta con otras características interesantes, como iluminación LED Chroma o conectividad USB, pero todo ello lo vamos a ver a continuación con más calma.

Diseño y construcción

Los Razer Kraken 7.1 V2 Destacan por su diseño en negro mate, construidos con plástico y aluminio, lo que le permite tener una gran robustez, pero también implica que son algo más pesados que la media (en torno a 350 gramos), pero nada fuera de lo común.

En ambas orejeras encontramos unas almohadillas circumaurales de gran tamaño con acabado en piel sintética que resultan bastante agradables al contacto con las orejas debido a que son bastante blandas.

Ambas orejeras también tienen el logo de Razer que se ilumina según la configuración elegida en Razer Synapse, pudiendo elegir un color estático o diversos efectos y transiciones de colores.

En la orejera izquierda encontramos el micrófono retráctil, así como el cable, que en su extremo incluye un conector USB en lugar de un Jack 3.5 mm, loi cual limita en qué dispositivos los podemos utilizar.

La diadema contiene en su base un tejido de almohadilla con un recubrimiento de tela transpirable para lograr la mejor comodidad posible.

A ambos extremos de la diadema también encontramos los reguladores de altura, que permiten ajustar la altura de los auriculares para que se adapten a nuestra cabeza de la mejor forma posible.

Experiencia de uso

Como cada vez que analizamos unos auriculares, hemos probado los Razer Kraken 7.1 V2 en todo tipo de situaciones, tanto en videojuegos como en música y vídeos. La sensación que nos dejan es que poseen una calidad de audio bastante buena, con una escena amplia que ofrece un buen posicionamiento en videojuegos y con unos graves algo más potentes que el resto de bandas.

¿Qué quiere decir esto? Pues que son unos auriculares perfectos para videojuegos, que es al fin y al cabo para lo que han sido diseñados, pero que en escucha musical no ofrecen tan buen nivel. Esto no quiere decir que no permitan disfrutar de la misma, pero sin duda otras opciones ideadas para ello nos darán una mejor experiencia.

El volumen es bastante alto, y aunque no incluye control físico para ello, podemos ajustarlo mediante Razer Synapse. No recomendamos ponerlo al 100%, puesto que el sonido alcanza valores muy altos, lo que hace que se sature un poco y al mismo tiempo puede dañar nuestras orejas. Sobre el 50% consideramos que es un ajuste perfecto para el común de los mortales.

El micrófono resulta bastante bueno, con un audio bastante nítido y que no se distorsiona, si bien la cancelación de ruido no es de las mejores que hemos podido probar.

Finalizando con la ergonomía, resultan bastante cómodos, pero al cabo de unas horas comienzan a ocasionar ciertas molestias y cansancio, lo que cual puede ser debido al peso y estilo de los mismos, aunque también pudiera ser una particularidad con quien escribe estas líneas.

Conclusión

Los Razer Kraken 7.1 V2 son unos auriculares con un muy buen posicionamiento gracias a su sistema 7.1 virtual, un audio más que decente con énfasis en los graves, un micrófono solvente y la inclusión de la tan de moda iluminación LED RGB.

La principal pega, su precio, pues están disponibles por unos 100 euros, 20 menos que los Razer ManO’War, que consideramos como una mejor inversión a día de hoy.