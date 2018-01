Review: Microsoft Surface Laptop

Hoy tenemos con nosotros un pequeño pero muy interesante portátil, que no es otro que el Surface Laptop de Microsoft.

Se trata de un portátil ultrafino de 13,5 pulgadas, con procesador Intel Core i5, 8 Gb de memoria RAM y un disco SSD de 256 GB como principales características. Veamos qué es lo que nos depara su compra.

Diseño y construcción

El Microsoft Surface Laptop es un portátil ultrafino de 13,5 pulgadas, que como es lógico, destaca por lo delgado y ligero que es. Sin embargo, lo que destaca a primera vista es el tejido que recubre la zona circundante al teclado y al touchpad.

¿Terciopelo? ¿Cuero? Ninguno de ellos, pues se trata de un tejido textil “made in Italy” cuyo nombre es Alcántara y está formado por una tela hecha con fibras de poliéster unidas mediante resina de poliuretano, dándole un aspecto y tacto que muchos ven similar a la piel de melocotón.

Se presupone un tejido lavable y muy resistente a las manchas, por lo que a pesar de que resulta imposible su reemplazo por nuestros medios, tampoco parece que vaya a ser necesario, al menos a corto y medio pazo.

El resto del portátil está construido en aluminio, lo que unido a su delgadez hacen que sea un dispositivo realmente ligero. También le aporta una buena resistencia frente arañazos y otros desperfectos.

En cuanto a conectores cuenta con un USB 3.0, un mini DisplayPort, un Jack 3.5 mm y un conector SurfaceConnect. Bastantes pocos conectores y ausencia clamorosa de un conector USB Type-C, aunque ello también permite mantener este perfil tan delgado.

El teclado es retroiluminado en blanco y con teclas planas, lo que viene siendo habitual en portátiles. EL touchpad tiene un tamaño suficiente para un uso cómodo, es compatible con gestos y resulta suave al tacto.

Experiencia de uso

El Microsoft Surface Laptop llega con Windows 10, siendo además una instalación realmente limpia, sin ningún tipo de bloatware añadido, algo que por el contrario resulta lógico si tenemos en cuenta que el sistema operativo en sí viene de la misma mano de Microsoft.

El funcionamiento es fluído y no notamos ningún tipo de ralentización, abriendo y cerrando aplicaciones con total inmediatez. No obstante, debido al conjunto de procesador y tarjeta gráfica integrada, no resulta un equipo ideal para gaming, pues no ofrece la potencia necesaria para jugar a juegos que requieran de cierta potencia.

A continuación, podemos ver algunos test realizados:

3DMark 11

Resultados algo pobres que evidencian que el rendimiento gráfico no es el idóneo para juegos que hagan gala de gráficos avanzados o complejos.

Unigine Heaven Extreme

Los resultados en la configuración extrema de Unigine Heaven no hacen más que confirmar lo que ya sabíamos, y es que el Surface Laptop no es el equipo idóneo para gaming con ajustes al máximo.

CrystalDiskMark

Por el contrario, nos encontramos que el rendimiento del disco SSD es realmente bueno, siendo ello uno de los motivos de lo ágil del funcionamiento del producto, así como de su rápido inicio y apagado.

Dejando un poco de lado el rendimiento, tenemos que destacar que la calidad de audio de este portátil es francamente buena, superior a muchos otros equipos en el mismo rango de precios. Además, el volumen también es bastante bueno, algo bastante destacable si tenemos en cuenta que los altavoces se encuentran bajo del tejido del teclado.

En cuanto a autonomía, con cerca de tres horas de carga obtendremos una duración de batería de en torno a las 8 horas, siendo esta una cifra realmente fantástica tratándose de un equipo ultrafino.

Conclusión:

El portátil Surface Laptop de Microsoft es ideal para quien busque un portátil ultrafino con diseño Premium y buen rendimiento (aunque no apto para gaming a máximas calidades) y una fantástica autonomía, siendo su única pega destacable la escasez de puertos.

Siendo un portátil tan bien compensado y con la calidad a la que acostumbra Microsoft, resulta difícil no recomendarlo a todo aquel que busque un producto de similares características.