Review: MantisTek GH2, auriculares gaming con vibración

Hoy tenemos con nosotros los auriculares MantisTek GH2, unos auriculares circumaurales orientados a videojuegos y que cuentan con un interesante sistema de vibración como principal característica distintiva. Los podemos encontrar en Banggood por un precio de alrededor de 38€.

Diseño y construcción

Los MantisTek GH2 al ser circumaurales cuentan con unas orejeras de tamaño considerable, siendo estás de un cuero blando y cómodo para nuestras orejas, lo que permite su utilización durante horas sin mayores molestias.

El “chasis” tiene un acabado metálico bastante robusto, si bien da la impresión de ser plástico barato a simple vista, pero como decimos, la robustez está garantizada. La combinación del negro con el gris plata queda bastante bien a nivel estético, aunque en cuestión de diseño, como los colores, todo va a gustos.

La diadema de estos auriculares tiene un sistema de ajuste automático que permite que no tengamos que ajustarla manualmente cada vez que nos los pongamos. Además, tiene un recubrimiento esponjoso que ayuda a que la presión ejercida sobre nuestra cabeza sea mínima.

En el auricular izquierdo encontramos los botones para silenciar el micrófono, para la activación o desactivación de la vibración, otro para la iluminación y una rueda para el volumen. También encontramos el micrófono omnidireccional, que en esta ocasión no es extraíble y queda siempre fijo en el auricular.

Tanto la zona externa de ambos auriculares como el extremo del micrófono poseen iluminación LED, si bien está es únicamente en 3 colores: rojo, verde y violeta. Se echa en falta más colores y más posibilidades de personalización en este aspecto.

Finalizando con el cable, es de una longitud de 2.2 metros y en su extremo nos encontramos con un conector USB en lugar del típico Jack 3.5mm, lo que limita su utilización a dispositivos que posean un puerto USB.

Experiencia de uso

Como siempre, hemos probado los MantisTek GH2 durante una gran cantidad de horas, tanto en escucha musical como en videojuegos, y los resultados han superado las expectativas que teníamos inicialmente.

Y es que estos auriculares se escuchan bastante bien (para el precio que cuestan), siendo una opción más que decente para el usuario medio que no busque la más nítida de las reproducciones musicales. Es decir, no nos van a sorprender con un audio cristalino de alta calidad, pero para el precio al que los podemos comprar, cumplen más que bien.

El modo de vibración también resulta bastante interesante, pues entra en acción cuando se escuchan bajos, reforzando de esta forma la reproducción musical y siendo especialmente interesantes en juegos, donde nos permite meternos más en la acción. De cualquier modo, siempre que lo deseemos podemos desactivar este modo mediante el botón dedicado en el auricular izquierdo.

Finalizando con el micrófono, no es ninguna maravilla, pero cumple con su cometido básico y no da problemas de ruidos o similares. La principal pega de éste es la no posibilidad de desmontarlo y el que no sea retráctil

Conclusión

Los auriculares MantisTek GH2 son cómodos, se escuchan decentemente, tienen la interesante característica de la vibración y además son bastante económico, con lo cual no serán la opción prioritaria para quienes busquen la máxima fidelidad de sonido, pero sí que pueden ser una gran opción para aquellos que busquen unos auriculares con un mínimo de calidad sin por ello tener que realizar un gran desembolso.