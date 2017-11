Manual de Windows 8 en español y PDF

Quien haya probado Windows 8 se habrá dado cuenta de que incluye grandes cambios y novedades respecto a Windows 7, especialmente debido a la inclusión de la interfaz Modern UI y de los muchos cambios orientados a tablets y dispositivos móviles, lo cual hace que tener a mano un manual de Windows 8 en PDF y español sea algo realmente recomendable.

Lo cierto es que a Modern UI se le puede tachar de ser una interfaz engorrosa, nada productiva e incluso poco elegante, pero lo que no se puede negar es que es bastante intuitiva y en poco tiempo te acostumbras a su uso, aunque te parezca incómodo.

No obstante, hay bastantes usuarios que han mandado quejas a Microsoft debido a que no entienden como usar esta nueva versión de Windows o bien no saben como poder instalarla para probarla. Microsoft (que últimamente hace las cosas bastante bien, hay que admitirlo) escuchó en su momento las numerosas críticas y peticiones de los usuarios y lanzó un manual de Windows 8 en español.

Esta guía de Windows 8 en español la podemos descargar desde este enlace. Está en formato PDF, por lo que necesitaremos algún lector de PDF (en Windows recomiendo Sumatra PDF) o algún navegador web capaz de abrir este tipo de archivos, como Google Chrome.

Lo cierto es que este manual de Windows 8 es bastante sencillo y no llega a profundizar mucho en los temas que abarca, pero sin duda se trata de una muy buena ayuda para todo aquel que quiera aprender a usar Windows 8, qué, además, también nos sirve para Windows 8.1 ya que las diferencias entre ambas versiones son más bien escuetas. Bien por Microsoft, que ha sabido escuchar a sus usuarios.

Si por el contrario, en estos momentos el sistema operativo que utilizáis es Windows 10, debéis saber que los cambios que existen desde la octava versión de Windows son notorios, y por lo tanto, algunos contenidos de este manual no son validos para el mismo. Por fortuna, siempre podemos descargar una guía de usuario para 10 desde este otro enlace, que nos ayudará sobremanera con nuestro día a día en el último sistema operativo de Microsoft..