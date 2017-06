Smartwatch chinos: Cuando la calidad no está reñida con el precio

Los smartwatch cada vez son más populares, y por fortuna, están dejando de convertirse en un accesorio casi de lujo, para convertirse en productos mucho más económicos que cualquier puede adquirir sin mucho esfuerzo.

Si buscamos los modelos de las grandes marcas, seguramente nos encontraremos con que los precios siguen algo altos. No obstante, si echamos un vistazo al mercado de modelos chinos nos podremos encontrar con que la oferta es mucho más amplia, y, además, económica.

En NewEsc nos hablan de los mejores smartwatch chinos, con propuestas que varían desde la ultra-económica I5 Plus hasta la más cara y completa NO.1 D5+. Tampoco falta a la lista la Xiaomi Mi Band 2, que ya analizamos aquí en su día.

¿Qué ventajas o desventajas tiene comprar un smartwatch chino?

La principal ventaja es su precio, pues la mayoría de opciones son sustancialmente más económicas que las ofrecidas por las grandes marcas del sector. Además, muchos de los modelos chinos suelen venir con características que solo encontramos en los más caros.

Como contras tenemos que muchas veces la calidad de construcción no es la idónea y nos encontramos con materiales baratos que distan de los acabados Premium de los caros, aunque esto no siempre sea así. También hay que valorar que la garantía nos la ofrece la tienda a la que compramos el producto, pues lógicamente no será igual tramitar la garantía en Pccomponentes o Amazon que en una tienda china.

A la postre, cada uno debe de determinar si compensa o no comprar un smartwatch chino barato frente a otro producto más caro de una marca más asentada en el sector, pues como ya hemos visto, existen tanto ventajas como desventajas a tener en cuenta.