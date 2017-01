Las mejores tarjetas gráficas (Nvidia – AMD, enero 2017)

¿Buscas las mejores tarjetas gráficas? El mundo tecnológico se encuentra en constante evolución, algo de lo que las GPU no se libran, pues vemos constantemente el lanzamiento de nuevas tecnologías y nuevos modelos que hacen que las mejores tarjetas de vídeo de un mes puedan no serlo el mes siguiente.

Por ello, hoy vamos a ver cómo elegir la mejor tarjeta gráfica y qué opción puede ser la más recomendable para nuestra situación y necesidades particulares. Para cualquier duda al respecto siempre podéis dejarnos un comentario en esta misma guía o bien enviarnos un correo mediante el formulario de contacto.

Pautas para elegir una tarjeta gráfica

La elección entre una u otra gráfica varía según el comprador, pues mientras que para alguien una tarjeta puede ser ideal, para otro puede distar mucho de serlo por sus propias particularidades y/o necesidades, por lo que antes de nada tenemos que tener claro qué es exactamente lo que buscamos.

Uso : De nuestro uso dependerá mucho la placa de vídeo a elegir, pues mientras que un HTPC tirará bien con una gráfica económica, un equipo dedicado a edición gráfica agradecerá una más potente y un equipo gamer destinado a jugar en calidad máxima necesitará una gráfica de calidad acorde a ello.

De nada sirve que nos compremos una GTX Titan si nuestro procesador es un Dual Core de hace 10 años y tenemos 500 MB de memoria RAM, pues el cuello de botella será bestial. La tarjeta gráfica debe de ir acompañada de otros componentes a su nivel o su rendimiento se verá influenciado por los mismos. Tienda: Puede parecer algo que nada tiene que ver con la elección de una gráfica, pero la tienda en la que vayamos a comprar también puede influir en nuestra decisión, pues generalmente el precio de las distintas gráficas suele fluctuar según la tienda en cuestión, variando incluso en un gran porcentaje entre dos tiendas distintas en algunos casos. En este artículo hemos enlazado las distintas opciones a Amazon, que nos parece la mejor tienda para comprar tarjetas gráficas online, con precios generalmente comedidos y una atención al cliente pre y post-venta simplemente maravillosa.

Partiendo de los anteriores puntos podremos determinar las características que necesitamos y así elegir la mejor tarjeta gráfica para nuestras propias necesidades. A continuación vamos a ver los mejores modelos por rango de precios.

Por menos de 50 euros (tarjetas gráficas gama de entrada)

En este rango de precios podemos encontrar tarjetas gráficas destinadas a ofimática básica y equipos HTPC, siendo la HD5450 la tarjeta gráfica más económica (y la más básica, por ende).

No se trata de gráficas ideadas para jugar, a pesar de que puedan mover juegos simples y/o de hace varios años, por lo que si vuestra intención es jugar a juegos más recientes, lo mejor es que saltéis directamente a otras opciones más mayor rango. Si por el contrario tan sólo queréis darle un uso básico a vuestro equipo, estas gráficas económicas pueden ser una fantástica opción.

MSI GeForce GT 710

Especificaciones Frecuencia del procesador 954 MHz. Memoria 1GB DDR3. Máxima resolución 4096 x 2160. Consumo 300W. Conexiones VGA, DVI, HDMI.





Sapphire Radeon R5 230

Especificaciones Frecuencia del procesador 625 MHz. Memoria 1GB DDR3. Máxima resolución 1920 x 1200. Consumo 19W. Conexiones VGA, DVI, HDMI.





Asus HD5450

Especificaciones Frecuencia del procesador 650 MHz. Memoria 1GB DDR3. Máxima resolución 2560 x 1600. Consumo 75W. Conexiones VGA, DVI, HDMI.

De 50 a 100 euros (tarjetas gráficas low cost)

Aunque seguimos en el terreno de las tarjetas gráficas económicas, ya comenzamos a ver opciones que nos pueden servir para saciar nuestra faceta gaming, pero eso sí, siempre que tengamos claro que deberemos de jugar con ajustes de calidad bajos y que posiblemente no obtengamos una buena experiencia en los juegos más nuevos.

Al igual que con el anterior rango, para un nivel de gaming más exigente tendremos que mirar las opciones algo más caras del siguiente rango con el fin de obtener unas prestaciones más acordes al uso que vamos a darle a nuestro equipo.

MSI GeForce GT 740

Especificaciones Frecuencia del procesador 1006 MHz. Memoria 2GB GDDR5. Máxima resolución 2560×1600. Consumo 75W. Conexiones VGA, DVI, HDMI.





Sapphire Radeon R7 250

Especificaciones Frecuencia del procesador 1000 MHz. Memoria 1GB GDDR5. Máxima resolución 4096 x 2160. Consumo 75W. Conexiones VGA, DVI, HDMI.





MSI Radeon R7 250

Especificaciones Frecuencia del procesador 1050 MHz. Memoria 2GB DDR3. Máxima resolución 2560 x 1600. Consumo 75W. Conexiones VGA, DVI, HDMI.





De 100 a 240 euros (tarjetas gráficas BBB)

Partiendo de los 100 euros y cerca de los 200 nos encontramos con las gráficas que podemos considerar como BBB, es decir, que sin ser lo mejor de lo mejor, nos ofrecen una relación calidad/precio bastante buena y nos permitirán jugar a un nivel decente (entiéndase no con configuraciones de calidad máximas, al menos no siempre) durante al menos un par de años.

Si lo que queréis es jugar a buen nivel aunque sin llegar a calidades máximas en muchas ocasiones, estas tarjetas gráficas son las opciones ideales. Básicamente, son de lo mejor que podemos encontrar si buscamos una tarjeta gráfica buena, bonita y barata (de acorde a las prestaciones que nos proporcionan).

MSI GeForce GTX 1060 3GB

Especificaciones Frecuencia del procesador 1708 MHz. Memoria 3GB GDDR5. Máxima resolución 7680 x 4320. Consumo 150W. Conexiones DVI, HDMI, DisplayPort.





Sapphire Radeon RX 480 Nitro 4GB GDDR5

Especificaciones Frecuencia del procesador 1208 MHz. Memoria 4GB GDDR5. Máxima resolución 3840 x 2160. Consumo 225W. Conexiones DVI, HDMI, DisplayPort.





Sapphire Radeon R9 380

Especificaciones Frecuencia del procesador 980 MHz. Memoria 2GB GDDR5. Máxima resolución 4096 x 2160. Consumo 225W. Conexiones DVI, HDMI, DisplayPort.





De 240 a 350 euros (tarjetas gráficas AAA)

En este escalón ya nos encontramos con tarjetas gráficas dedicadas plenamente a gaming y con las que podremos obtener un fantástico rendimiento en prácticamente cualquier juego existente. Además, nos permitirán aguantar el “tirón” durante algunos años, por lo que son muy buena opción si no queremos cambiar de gráfica en un futuro cercano.

Si queréis disfrutar plenamente de los videojuegos en vuestro PC, no busquéis más, las siguientes tarjetas gráficas son las mejores para saciar vuestra hambre gamer y las que recomendamos que compréis en ese caso, pues son capaces de ejecutar al máximo prácticamente cualquier juego existente (si las acompañamos de otros componentes a su altura).

GIGABYTE Radeon R9 390

Especificaciones Frecuencia del procesador 1025 MHz. Memoria 8GB GDDR5. Máxima resolución 4096 x 2160. Consumo 600W. Conexiones DVI, HDMI, DisplayPort.





GIGABYTE Nvidia GeForce GTX 970

Especificaciones Frecuencia del procesador 1178 MHz. Memoria 4GB GDDR5. Máxima resolución 4096 x 2160. Consumo 550W. Conexiones DVI, HDMI, DisplayPort.





EVGA GeForce GTX 960 SSC

Especificaciones Frecuencia del procesador 1279 MHz. Memoria 4GB GDDR5. Máxima resolución 4096 x 2160. Consumo 160W. Conexiones DVI, HDMI, DisplayPort.





Más de 350 euros (las mejores tarjetas gráficas)

Sencillamente, las mejores tarjetas gráficas que podemos encontrar en el mercado, con una potencia gráfica sin parangón que también equivale a unos precios muy elevados que pueden quedar fuera de las posibilidades económicas de muchos compradores.

Comprar una de éstas equivale a poder disfrutar al máximo durante varios años, pero también hay que tener en cuenta que su calidad/precio dista mucho de ser la ideal, pero al fin y al cabo, como se suele decir, la calidad se paga.

Son opciones realmente fantásticas para el sector profesional (edición multimedia, procesamiento de grandes cantidades de datos etc…), y aunque para gaming son tarjetas excepcionales, seguramente sea más recomendable comprar alguna de las anteriores en lo que a rendimiento por euro invertido respecta.

GIGABYTE Nvidia G-Force GTX 1080 G1

Especificaciones Frecuencia del procesador 1860 MHz. Memoria 8GB GDDR5. Máxima resolución 7680 x 4320. Consumo 500W. Conexiones DVI, HDMI, DisplayPort.





MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G

Especificaciones Frecuencia del procesador 1797 MHz. Memoria 8GB GDDR5. Máxima resolución 7680 x 4320. Consumo 500W. Conexiones DVI, HDMI, DisplayPort.





Sapphire Radeon R9 Fury X

Especificaciones Frecuencia del procesador 1050 MHz. Memoria 4GB GDDR5. Máxima resolución 4096 x 2160. Consumo 600W. Conexiones DVI, HDMI, DisplayPort.





La mejor tarjeta gráfica del mercado

En este caso ya no entramos a debate: La Nvidia GTX Titan X es la mejor tarjeta gráfica del mercado al momento de escribir estas líneas. Es básicamente la tarjeta que más potencia puede aportar a nuestro equipo, si bien la relación calidad/precio dista mucho de ser ideal. No obstante, si puedes permitírtelo, no encontrarás ninguna mejor en estos momentos.

ASUS GTX Titan X

Especificaciones Frecuencia del procesador 1.000 MHz. Memoria 12GB DDR5. Máxima resolución 4096 X 2160. Consumo 300W. Conexiones HDMI, DVI, DisplayPort x3.





*Los precios de las tarjetas gráficas pueden y suelen ir variando cada poco tiempo, por lo que en un momento dado una tarjeta gráfica de un determinado rango podría tener un precio superior o inferior a dicho rango. De igual forma, el stock es variable, por lo que un producto puede llegar a estar temporalmente agotado.

Actualizado a enero de 2017.