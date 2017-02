Una de las claves del éxito en el modo carrera de FIFA 14 es fichar a los mejores jugadores jóvenes que podamos con tal de tener una base potente con la que en las siguientes temporadas dar un gran salto de calidad y sin necesidad de gastar enormes cantidades de dinero

Hoy vamos a ver algunos de los mejores jugadores jóvenes de FIFA 14, tanto en lo que a potencial respecta como en cuanto al rendimiento real que pueden ofrecer. Además, en cada jugador recomendado podréis ver la valoración actual y el potencial.

Aclarar que el potencial aunque está fijado previamente, no siempre se cumple, pues un jugador que no juegue nunca difícilmente llegará al nivel esperado, mientras que uno que siempre juegue y lo haga bien es probable que acabe excediendo el potencial fijado, por lo que este valor no siempre es una ciencia exacta.

Índice:

Portero

Thibaut Courtois

Valoración: 84 Potencial: 88 Edad: 21 años

Aquí no hay discusión alguna, Curtois es el mejor portero joven que podremos encontrar al comenzar la partida. Es la opción más cara de las incluidas en este artículo, pero también comienza con una valoración de 84 que le permite ser el portero titular de cualquier equipo. Si tienes el dinero y necesitas un buen portero, no lo dudes.

Jack Butland

Valoración: 72 Potencial: 85 Edad: 20 años

Opción mucho más económica que Courtois e igualmente con un buen potencial. Es un portero alto y con buenos reflejos y estirada, lo cual le permite partir de titular en equipos de divisiones inferiores o de la parte baja de primera división. Para equipos con mayores pretensiones puede ser un muy buen suplente a la espera de que desarrolle todo su potencial.

Rubén Blanco

Valoración 65 Potencial: 80 Edad: 17

Curioso el caso de Rubén Blanco, pues aunque su potencial está fijado en 80, si juega constantemente puede llegar a una valoración de entre 88 y 90 sin demasiados problemas, convirtiéndose de esta forma en el mejor o uno de los mejores porteros del mundo. Se puede adquirir por menos de un millón nada más comenzar una partida, por lo cual resulta un fichaje bastante recomendable.

Lateral derecho

Mattia De Sciglio

Valoración: 77 Potencial: 88 Edad: 20

Aquí tampoco hay discusión alguna, el mejor lateral derecho joven del juego: muy rápido, con mucha resistencia, buena capacidad de centro y unas capacidades defensivas más que decentes con un potencial de nada más y nada menos que 88. Por si fuera poco, entre sus posiciones también está la de lateral izquierdo, por lo que lo podemos considerar una muy buena opción también para esa demarcación.

João Cancelo

Valoración: 68 Potencial: 83 Edad: 19

Comienza con una media algo baja, por lo que en los equipos punteros partirá como suplente o acabará saliendo cedido a otros equipos. Sin embargo, en cuanto pase el tiempo y se vaya desarrollando su potencial se convertirá en un lateral derecho rápido, ofensivo y bastante completo en general. Al comenzar la partida se puede adquirir bastante barato, por lo que es una opción muy recomendable de cara al futuro.

Central

Raphael Varane

Valoración: 81 Potencial: 88 Edad: 20

Muy buenos atributos defensivos y físicos. Tiene potencial para ser el mejor central del juego y comienza con una valoración de 81 que le permite ser titular en cualquier equipo. Eso sí, no es precisamente barato, pues su precio inicial suele estar en torno a los 20 millones, aunque en cuanto desarrolla su potencial su precio se encarece rápidamente.

Marquinhos

Valoración: 78 Potencial: 89 Edad: 19

Más joven y con una valoración ligeramente inferior a la de Varane, y por lo tanto, más barato. Defensivamente es muy sólido, pero donde realmente destaca es en cuanto a velocidad, partiendo con 79 y 78 de velocidad, lo que le hará ser el central más rápido del juego en las siguientes temporadas.

Éder Álvarez Balanta

Valoración: 75 Potencial: 82 Edad: 20

Muy bueno defensivamente y sobre todo por alto. Especial mención también a su velocidad, que partiendo de 73 le permite ser uno de los centrales jóvenes más veloces. Aunque su única posición sea la de central, puede ser igualmente competente como lateral defensivo gracias a su velocidad y atributos defensivos.

Lateral izquierdo

Luke Shaw

Valoración: 74 Potencial: 86 Edad: 17

Empieza con 85 de aceleración y de velocidad, por lo que puede cubrir sin demasiados problemas sus carencias defensivas. En cuanto alcanza su máximo potencial se convierte en el mejor lateral izquierdo del mundo: rápido, ofensivo y con muy buenas dotes defensivas. Además, al comenzar con una valoración media de 74 se puede adquirir relativamente barato.

Jetro Willems

Valoración: 72 Potencial: 81 Edad: 19

Destaca especialmente por sus atributos físicos, pues es un lateral rápido, resistente y que parte con un interesante 90 en salto, además de unos atributos defensivos más que interesantes. Una muy buena alternativa a Luke Shaw, aunque con un potencial algo inferior.

Extremo derecho

Lucas Moura

Valoración: 83 Potencial: 90 Edad: 20

Rapidísimo y muy buen regateador, a lo cual hay que añadir una capacidad de definición más que buena para su posición. Con un potencial de 90 se convierte en uno de los mejores jugadores del juego, aunque al comenzar con una valoración media de 83 su precio es de todo menos económico.

Zakaria Bakkali

Valoración: 72 Potencial: 86 Edad: 17

Uno de los jugadores más recomendables, pues acaba siendo un extremo rápido e incisivo, con buen golpeo con ambas piernas y la capacidad de jugar indistintamente en ambas bandas. En el caso de comenzar una partida con las plantillas predeterminadas y no las más actualizadas, su valoración crece hasta 90, siendo la mayor ganga del juego en este aspecto.

Mediocentro

Pogba

Valoración: 81 Potencial: 90 Edad: 20

El box-to-box ideal. Bueno tanto ofensiva como defensivamente y con unos fantásticos atributos físicos. Si buscas un centrocampista ideal que destaque en todas las facetas del juego no busques más, Pogba es tu hombre. Un hombre caro, todo hay que decirlo.

Leon Goretzka

Valoración: 71 Potencial: 85

Sus características defensivas no son las mejores, pero como centrocampista defensivo cumple sobradamente gracias a su velocidad y atributos defensivos. En cuanto llega a su potencial máximo se convierte en todo un recuperador que además puede jugar muy solventemente como extremo derecho, que de hecho, es su posición predeterminada. En cualquiera de las dos posiciones puede llegar a ser uno de los mejores futbolistas.

Extremo izquierdo

Eden hazard

Valoración: 88 Potencial: 90 Edad: 22

Parte ya como el mejor extremo izquierdo del juego, destacando por una gran velocidad, definición y regate. Eso sí, su fichaje no es nada barato, ya que al partir con 88 de media necesitaremos una oferta extremadamente alta para conseguir que el Chelsea acepte su venta. De conseguir ficharlo tendremos un lateral izquierdo para años y un firme candidato a mejor jugador del mundo.

Federico Cartabia

Valoración: 71 Potencial: 83 Edad: 20

Aunque parte como extremo derecho, también puede jugar por la izquierda, a lo cual también hay que sumar su capacidad para jugar como mediapunta, dando lugar a un todo en uno para las posiciones de ataque. Veloz y con muy buenos atributos técnicos, su potencial acaba excediendo fácilmente la cantidad establecida.

Mediapunta

Mario Götze

Valoración: 85 Potencial: 92 Edad: 21

En cuanto a potencial, el mejor jugador joven del juego con un asombroso potencial de 95. Técnicamente es de lo mejor que podemos encontrar, aunque su resistencia deja algo que desear hasta que alcanza todo su potencial. De poder permitírselo, debería de ser compra segura, aunque no es nada barato, como en el caso de Hazard.

Ángel Correa

Valoración: 75 Potencial: 86 Edad: 18

Técnicamente llega a ser de lo mejorcito que podremos fichar, además de tener una velocidad realmente alta, lo que le convertirá en la pesadilla de cualquier defensa a poco que crezcan sus atributos. Aunque juega principalmente de mediapunta, también puede hacerlo de delantero centro con muy buenos resultados, especialmente gracias a su velocidad y resistencia.

Delantero

Anthony Martial

Valoración: 63 Potencial: 87 Edad: 17

El delantero total. En cuanto alcance su máximo potencial será una auténtica máquina de fabricar goles. Muy buena definición con ambas piernas y de cabeza, rapidísimo y con una calidad técnica muy digna de mención. Comienza con 63 de media pero su crecimiento es exponencial. Fíchalo a toda costa.

Héctor Villalba

Valoración: 72 Potencial: 83 Edad: 18

Comienza con 91 de aceleración y 90 de velocidad, lo cual hace que sea realmente rápido, algo que se verá acrecentado en cuanto logre su potencial máximo, cuando será uno de los jugadores más rápidos que podamos encontrar. Si a todo ello sumamos que su capacidad de definición también crece rápidamente hasta niveles más que decentes, obtenemos un delantero que junto a Martial pueden formar un dúo terrible en la delantera.

Paco Alcácer

Valoración: 75 Potencial: 83 Edad: 19

Al contrario que Martial o Villalba, no se trata de un delantero especialmente rápido (tampoco es lento), pero con el tiempo se convierte en uno de los mejores rematadores, con una definición que parte de 81 y pasa de 90 muy fácilmente. Nada más comenzar la partida ya puede ser un muy buen jugador de rotación, además.