La historia secreta de Squall Leonhart. Una teoría sobre el posible argumento real de Final Fantasy VIII

Atención: Este artículo contiene spoilers muy gordos sobre Final Fantasy VIII y sus protagonistas, así que si no has completado el juego, no leas los siguientes párrafos.

La teoría de la que os voy a hablar hoy discute la posibilidad de que el argumento de Final Fantasy VIII se construya alrededor de la muerte de su protagonista en los primeros compases de la historia, de la cual no se ha discutido demasiado en la red.

Intentaré explicaros los puntos clave en los que se sustenta la teoría, y qué argumentos utiliza para intentar demostrar por qué puede ser cierta.

Al final del artículo llegamos a la conclusión de que no hay pruebas irrefutables, sino meras pistas que dejan el asunto en el aire.

De todas formas, espero que este análisis añada un poco de debate entre los jugadores, y revalorice este gran juego más de una década después de su lanzamiento.

Este artículo es una traducción libre del original alojado en squallsdead.com, y es propiedad de Diedra Rater y Rahul Choudhury. Las imágenes y las citas usadas han sido extraídas de la citada web para alterar lo menos posible el artículo original.

La Teoría

Al final del disco uno, Squall y sus amigos se enfrentan a Edea sobre una carroza en la ciudad de Deling. Tras la pelea, cuando Edea parecía finalmente derrotada, consigue conjurar una enorme estaca de hielo y atraviesa el torso de Squall con ella. Squall se tambalea y cae de la plataforma. Ve a Rinoa, como intenta alcanzarle al tiempo que cae. Squall cierra los ojos y muere. El resto del juego, desde el principio del disco dos hasta la segunda mitad del video final, es un sueño.

¿Un sueño?

Ajá. Un sueño, una fantasía, una visión, o como quieras llamarlo. El “sueño” es basicamente una extensión del concepto “ver toda tu vida en diapositivas antes de morir”. El sueño completo son unos cuantos segundos, pero para Squall todo ocurre a tiempo real. Para Squall, va sobre la infinidad de posibilidades que podría haber visto realizarse. Squall explora los interrogantes que se abrieron durante el primer disco pero no pudo responder durante su vida. Estos interrogantes incluyen, pero no exclusivamente a:

¿Quién es la bruja Edea? ¿Cuáles son sus objetivos y motivaciones? ¿De dónde vienen sus poderes? ¿Por qué estaba Seifer en el desfile con ella, cuando se le había declarado culpable y ejecutado? ¿Quién era la chica (Eleone) que Squall y Quistis vieron en la zona de entrenamiento de Balamb? ¿Quién es Laguna, y por qué Squall, Selphie y Zell tienen el mismo sueño sobre él? Y, lo más importante, ¿Quién es Squall? ¿Quién eran sus padres? ¿Por qué le dejaron en el orfanato? ¿De dónde viene, y qué hubiera hecho con su vida si no hubiera muerto?

Algunas interpretaciones clásicas de la historia.

La mayoría de la gente que interpreta actualmente la historia, se centra en quién es Artemisa, cuáles eran sus motivaciones, y qué pasa tras su derrota. Esto ha llevado a la malinterpretación de todo el simbolismo y la evidencia que existe apuntando a la muerte de Squall.

Uno de los aspectos que popularmente más se ha criticado sobre el argumento es el momento en el que se descubre que todos se conocían desde pequeños, y habían convivido en el orfanato de Mamá Ede. Este descubrimiento parecía estar muy cogido con pinzas, pero gracias a la teoría del sueño se ofrece a estos hechos una explicación lógica.

Pruebas que respaldan la teoría

1. “Te has vuelto tan solo un recuerdo”

En la segunda parte del primer CD, tienen lugar dos conversaciones que tratan sobre el destino de Seifer y si será ejecutado por atacar al presidente de Galbadia. Durante este diálogo, Squall se cuestiona las cualidades existenciales de la muerte. “¿Hablarían de mi de esta forma si también muriera? Squall era esto y aquello. Usando formas en pasado, ¿diciendo lo que les venga en gana? Así que esto es la muerte…”

De este modo Squall considera su propia muerte y el pequeño impacto que tendría en el mundo su desaparición. Esto sirve como antesala, como un sutil matiz para que el espectador espere por dónde irán los tiros a continuación.

Además hay que tener en cuenta lo que Squall piensa sobre la posible ejecución de Seifer. Os dejo el fragmento:

‘(Piensa lo que quieras… la realidad no es tan bonita. Las cosas no salen de la forma que uno quiere que salgan. Por eso…)

“Si no te haces ilusiones, puedes con todo… Sientes menos dolor. De todos modos, tus deseos no son de mi incumbencia.”’

Aquí Squall simplemente señala una obviedad. Las cosas pueden torcerse. La gente muere, y no hay nada que puedas hacer para remediarlo. Así es la vida. “Las cosas no salen de la forma que uno quiere que salgan”. No sólo todo el diálogo es preparatorio para el resto del juego, sino que además está radicalmente opuesto con uno de los temas centrales que sirven de columna vertebral en la historia del juego: el destino. (Volveremos luego con este tema)

2. “Mi herida…¿no está?”

El intento de asesinato que los SeeD’s intentan llevar a cabo sobre la bruja Edea al final del primer disco es donde todo empieza (y acaba). Squall pelea con Edea y Seifer en la carroza durante el desfile, y tras acabar el combate, Edea lanza un conjuro sobre Squall.

Después del encuentro entre Squall y Edea, Squall despierta en una celda de la Prisión del Desierto, en Galbadia. Su primer diálogo es el siguiente:

‘(…¿Dónde estoy? Yo…luché con Edea…Mi herida…¿no está? ¿Cómo? Los soldados de Galbadia… …estábamos rodeados. El estaba allí… Seifer, observándome.) “¡Maldito seas, Seifer!”’

Aparentemente Squall está sanote como un roble. Nunca se vuelve a hacer referencia a este hecho directamente en el juego, y no se explica qué pasó con la herida o cómo sobrevivió. Y recordad, un trozo de hielo la mitad de grande que el propio Squall le atravesó completamente el pecho y le salió por la espalda. No hay rasguño visible, y el tema se deja de lado muy despreocupadamente. La mayoría de los jugadores parece que asumieron que Edea curó a Squall con el propósito de interrogarle, pero, ¿por qué lo haría? Seifer sabe que Squall no es precisamente un gran capitán del Jardín de Balamb. El no tiene acceso a ninguna información secreta, ni sabe más que los otros tres. Si Edea quería saber más sobre los SeeD, debería estar interrogando a Quistis, que ha sido SeeD durante tres años, y instructora durante uno. Squall sólo ha sido SeeD durante dos semanas. ¿Para qué querría matarlo, para luego curarle, cuando obviamente es una amenaza para ella?

3. “Ya no sé ni lo que está pasando aquí”

Muchos os habréis dado cuenta de que el argumento da unos giros de guión inesperados tras el final del disco uno. Al inicio, la transición es muy sutil. Cuando se introducen los giros de guión, están totalmente explicados y no entran en conflicto con el argumento existente. De hecho, cuanto más conoces sobre el mundo que les rodea, más sentido cobra toda la historia. Todo encaja como un puzzle perfectamente diseñado. Todo está conectado y relacionado. Y al mismo tiempo suena totalmente ridículo.

a) En dos palabras: LOS MUMBAS.

Tan pronto como vi a estos leones rojos que parecían Pokémon corretear por la pantalla, supe que algo extraño estaba ocurriendo.

El primer disco tenía un nivel de realismo bastante elevado a pesar de los elementos de ciencia ficción que la propia mecánica de juego presenta. Los personajes eran todos humano, y fuera los “monstruos” eran criaturas terrestres, al fin y al cabo. Rinoa tenía un perro que atacaba a los enemigos a veces, como hacen los perros normales. Pero no había ninguna criatura peluda y felina que fuera gritando por ahí “¡Laguna! ¡Laguna!”.

Por supuesto, la presencia de los Mumbas se explica en el contexto del juego. En la aldea Shumi puedes aprender quién son los Mumbas, de quién evolucionan, etc.

El propio juego se toma muy en serio el desarrollo del sueño, y toma como verídicas sus conclusiones, lo que hace que la teoría del sueño sea difícil de defender con argumentos. Si, todo esto parece extraño, pero, ¿cómo sabemos que la historia está intencionadamente montada como un sueño? Tal vez los creadores pensaron que ¡sería muy molón tener gatos parlantes rondando por ahí!

Y, quién sabe, quizás lo hicieron. Pero creo que es más que conveniente que los elementos más fantásticos, como los leones parlantes, no aparezcan en el juego hasta el momento en el que Squall podría estar muerto, y la historia ser una ensoñación suya.

También es curioso que los Moombas, esas criaturas benevolentes que ayudan a Squall y sus amigos a escapar de la prisión pese a su limitada capacidad de comunicación, sean literalmente leones. Y los leones, por supuesto, son de particular importancia para Squall, ya que su símbolo es un león llamado Gryphus. Los moombas y la aparición de Gryphus en la batalla final contra Artemisa pueden ser explicadas como manifestaciones de la mente de Squall.

b) Fushururu…3-SEGUNDOS-ARRIBA

Vale, ya hemos cubierto los Moombas y los Shumi, pero aún falta por mencionar algo importante:

¿Por qué el Maestro del Jardín es una enorme criatura alienígena amarilla? ¡Tiene que ser una broma!

No sé vosotros, chicos, pero esto es puro material onírico en mi opinión. Por supuesto, Norg y su raza están totalmente explicados en el contexto del juego si te tomas el tiempo suficiente para investigar la información que se te ofrece, pero al mismo tiempo la historia no da precedente alguno como para esperarte ese giro de guión tan repentino. Cuando nos movemos por el Jardín al principio del juego, solemos cruzarnos con tipos en vestiduras extrañas a los que se les califica de “profesores”. A mi me parecieron bastante siniestros, y puedo imaginarme que a Squall también se lo parecerían, así que integró su posible trasfondo en su sueño.

No sólo no hay precedente alguno que nos permita explicar el descubrimiento de Norg. Después de que Squall y sus amigos maten a Norg, se acabó.

Squall habla con Cid, pero ni siquiera saca el tema. Yo esperaba un “Ah, por cierto, he matado a la babosa esa gigante que estaba en el sótano gritando órdenes y actuando como si fuera el amo de este sitio. Espero que no te moleste.” No hay consecuencia alguna tras la muerte de Norg, la historia continúa como si él nunca hubiera aparecido en ella.

Además, durante el encuentro con Norg, otro giro de guión sorprendente sale a la luz. ¡Cid y Edea están casados!

Es otro giro típico; el único personaje mayor importante y la única personaje mayor importante están casados y tienen un trasfondo que se cuenta por décadas. Y, como Norg, sale completamente de la nada.

Este giro no crea conflictos con la información de la historia que manejamos en ese momento, pero da la sensación de haber sido “sacado de la manga” y totalmente fuera de lugar.

No voy ni a ponerme a hablar sobre el Jardín flotante. Imagino que váis pillando por qué lo digo.

c) “Quizás haya sido el destino.”

Y volvemos al asunto del destino. Lo que quería contaros en el apartado del destino y todo ese jaleo que he montado era simplemente esto: El concepto de destino no aparece hasta después de que acabe el primer disco.

La palabra “destino” sólo aparece una vez en el primer CD. Cuando Squall y sus amigos cogen el último tren a Deling poco antes de que salga, Irvine comenta la suerte que han tenido como “Hmm…¿quizás haya sido el destino?”.

Después del primer disco, de algún modo, el destino se convierte en un tema frecuente de conversación. Es el destino de los SeeD derrotar a la Bruja; es el destino de Squall el liderar el Jardín; Squall está destinado a luchar con Seifer, etc.

El destino se vuelve un tema tan importante que muchos jugadores están convencidos de que el destino es uno de los elementos más importantes de la historia de Final Fantasy VIII y la respuesta a todas las preguntas. El destino es la razón por la que este cadete acabado de graduar instantáneamente se convierte en el Comandante del Jardín. El destino es la razón por la que todo el mundo que te acompaña en la historia aparentemente se conocía desde que eran pequeños. El destino es la razón por lo que todo engrana de una forma tan ideal, como una fantasía perfecta.

d) “Sólo quédate a mi lado.”

Hablando de fantasías perfectas, la historia romántica de Final Fantasy VIII es precisamente eso.

La historia entre Squall y Rinoa, que muchos fans consideran como el elemento más bien llevado de la historia, está completamente fabricada para la satisfacción de Squall.

No sólo es que Rinoa no le tenga mucho aprecio durante el primer disco, si no que además hay alusiones a que está saliendo con Seifer, aunque se encuentran en una especie de “parón” mientras Seifer estudia en el Jardín de Balamb, pero su afecto y conexión romántica aún existe cuando toda la historia del primer disco se desarrolla.

En la escena del baile, Rinoa tontea casualmente con Squall, pero no parece tener interés en él como individuo. Incluso es honesta con él y le dice mientras le saca a bailar que está esperando a otra persona.

Tras el corto baile y la pérdida de aliento de las fans femeninas, Rinoa se larga sin decir palabra a buscar a Seifer. Lo abrupto de su marcha sugiere que su interés real está en otra parte. La siguiente ocasión en la que sus caminos se cruzan es en Timber. Rinoa se alegra muchísimo de verle, pero sólo porque es un SeeD.

Aquí es donde descubrimos también que Rinoa conoce a Seifer, de la fiesta y de antes. Su forma de actuar sugiere que le tiene un cariño especial que no muestra abiertamente.

Tras lo ocurrido en Timber, cuando el grupo discute sobre la posible ejecución de Seifer, Rinoa habla más abiertamente de su relación con él.

Al principio, Rinoa está obviamente bastante pillada por Seifer, y aunque no se clasifica como su novia, admite que lo suyo por él quizás sea amor.

Desde luego, este no es el mejor comienzo para la historia de amor entre Rinoa y Squall.

Y para colmo, a Rinoa no parece gustarle lo más mínimo la personalidad fría e introvertida de Squall. Le llama malvado, insensible y frío, y le sermonea mil y una veces por no comunicar sus pensamientos con ella ni con los miembros de su equipo.

Rinoa no le muestra a Squall el más mínimo afecto hasta el final del primer disco, que Squall e Irvine la salvan de las gárgolas que Edea había encantado. En esta escena, se agarra al brazo de Squall traumatizada.

Unos momentos después, desde la posición del francotirador, Squall considera la posibilidad de tener que luchar cara a cara con Seifer, y se lo menciona a Rinoa, que obviamente puede quedarse muy afectada con el hecho de que Squall pueda matar a su pretendiente romántico. Rinoa, no obstante, parece aceptar que Seifer está protegiendo a la bruja, y es necesario deshacerse de él.

Creo que es importante matizar que en este punto del juego, al final del primer disco, Squall sabe de la relación existente entre Rinoa y Seifer y no parece sentirse de ningún modo amenazado por ello. Es más, Squall no quiere matar a Seifer. Entre ellos existe una historia de rivalidad y competencia no sana, pero Seifer sigue siendo un camarada. En el exámen final en Balamb, Seifer, Squall y Zell trabajan juntos a pesar de sus diferencias. La única razón para matar a Seifer es su relación con la Bruja, que nunca acaba de explicarse del todo.

Tras el disco uno, la complejidad de esta situación se vuelve mucho menor. La relación entre Rinoa y Seifer no se vuelve a mencionar, excepto por los intentos de Seifer de provocarte en las batallas. Rinoa parece haberse distanciado totalmente de Seifer, y el “estatus” de enemigo de Seifer nunca más vuelve a ponerse en duda en ningún momento.

Seifer comienza como un personaje bastante complejo, enemigo a ratos de Squall y Zell pero un amigo en el campo de batalla. Se escapa del castigo que le impone el Jardín para arriesgar su vida por Rinoa, que encuentra inspiradora su valentía. Tras el primer disco es un villano y su único objetivo parece ser el de servir a la Bruja.

Personalmente esperaba que Seifer estuviera “lobotomizado” o “poseído” y que de alguna forma durante el transcurso del juego se deshiciera de ese control mental y se uniera de nuevo al equipo de Squall, pero nunca lo hace.

La historia simplemente acepta que ahora Seifer es malvado y que debe ser asesinado. Es muy simple, y a la vez, muy conveniente.

Seifer, antiguo rival y atormentador personal de Squall, se ha vuelto un gran villano a ojos del mundo y de sus amigos. Y ya que Seifer está fuera de juego, su casi-novia Rinoa está ahora soltera y aparentemente enamorándose de Squall pese a que nunca había tenido el más mínimo interés por él.

4. El fin

Al final del juego, mientras derrotas a Artemisa, ella comienza a hablar de cosas extrañas, frases que parecen estar muy fuera de contexto para una batalla final.

[quote]“Al convertirse en adulto… uno deja muchas cosas atrás.”“Vuestras sensaciones… vuestras palabras… vuestras emociones.”“El tiempo no perdona… aunque uno intente detenerlo.”[/quote]

Cuando leí por primera vez esas palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. Con cada ataque, matas un poco más a Artemisa, pero también matas el sueño de Squall.

Squall, inconscientemente, lucha, y sólo un pequeño rincón de su mente parece darse cuenta de qué está pasando.

Hay un pequeño fragmento de la historia que involucra a Squall viajando en el tiempo al orfanato y viendo cómo Artemisa traspasaba sus poderes a Edea en el pasado. Squall se marcha entonces en búsqueda de “su propia época” y es mostrado vagando en un lugar desértico. Parece estar perdido en el tiempo y es incapaz de volver a su periodo temporal.

Squall se encuentra a sí mismo en una pequeña isla rocosa, aislado y sin recursos. Cae al suelo exhausto, pero tras coger una pluma que flotaba cercana, se encuentra en el lugar donde Rinoa está. La llama, y ella se gira hacia él. Aquí es donde empieza la locura.

Rinoa se gira hacia Squall, pero su cara aparece borrosa. Hay una toma de Seifer mientras la toma corta hacia la escena del baile. Vemos de nuevo a Rinoa, y de nuevo se gira hacia la cámara como en la escena del baile del primer disco. Está borrosa y extraña de nuevo.

La toma se repite varias veces, y cada vez vemos a Rinoa más y más borrosa, mientras que este efecto no para de empeorar. ¿Qué está pasando aquí?

Mi opinión es que, mientras el sueño de Squall está acabando, él empieza a perder contacto con sus propios recuerdos. Intenta recordar a Rinoa, el blanco de su fantasía. Él intenta recordar aquél momento en el baile, donde la vio por primera vez, una y otra vez en su mente, centrándose en su cara y intentando verla del modo que ella era en realidad.

He visto este simbolismo visual sólo una vez antes, en ¡Olvídate de mí! (Eternal Sunshine on the Spotless Mind) donde el protagonista, Joel, pierde la memoria porque quiere olvidarse de su ex-novia.

Pero, en el trascurso de este procedimiento, Joel se da cuenta de lo que está haciendo y intenta aferrarse a sus valiosos recuerdos.

Intenta recordar las cosas que ya han sido borradas, encontrándose con que los personajes que hay en su memoria no tienen cara, están borrosos e irreconocibles.

Mientras vemos como Squall mira a Rinoa en el baile, empezamos a notar unas cuantas tomas rápidas que interrumpen el metraje. La primera, que ya he mencionado antes, era de Seifer. Lo curioso de la toma de Seifer es que se le muestra en la antorcha de la carroza del desfile en el que Edea trata de matar a Squall con su hechizo de hielo.

Entonces aparecen unas tomas muy rápidas de Rinoa. Estan igual de borrosas que en la anterior del baile, pero en este caso son de la escena en la que Edea hace su discurso antes del desfile.

Vemos a continuación unas cuantas tomas de Rinoa flotando en el espacio, y volvemos al baile buscándola. Entonces hay una nueva serie de tomas de vídeos del primer disco del juego. Primero vemos la araña mecánica de Dollet, seguida de una toma de cada miembro del equipo excepto Squall (Quistis, Zell, Rinoa, Selphie, e Irvine, en ese orden). Las imágenes de Quistis, Zell y Selphie son del exámen final de Balamb y la de Irvine de su video introductorio. Ésta es la de Rinoa.

Este fotograma está tomado directamente de la escena en la que Squall es asesinado. Rinoa se gira hacia Squall, que acaba de ser empalado por el bloque de hielo.

Vemos más tomas de la torre de comunicaciones, el Lagunamov, y una escena de Rinoa, aún borrosa, con su melena ondeando al viento. Otra escena donde Seifer empuja a Rinoa hacia Adel, un poco más de Balamb, y un clip de Rinoa intentando alcanzar a Squall desde la carroza.

Se produce una explosión, y vemos el arco de Deling debajo del cual murió Squall.

La cámara nos lleva a través del arco y volvemos al baile para más acción borrosa. Hay un montón de imágenes en esta parte, incluyendo a Edea en la carroza, Artemisa, Rinoa en el espacio, los ojos de todos los personajes fundiéndose entre ellos, y probablemente mucho más. También hay un fotograma del último momento del disco uno, la imagen del ojo de Squall mientras cae de la carroza.

En este punto del vídeo, y durante los últimos minutos, la vida de Squall ha estado pasando ante sus ojos. Me da la sensación de que se hace hincapié en dos momentos particulares del disco uno: el exámen final en Dollet y el encuentro con Edea en la carroza del desfile. Y por supuesto, el baile de graduación, que tuvo una importancia particular para Squall, es de lejos el evento más cubierto durante la primera parte del video final. De todas formas, como he ido mencionando durante toda esta sección, hay pequeños fragmentos de imágenes de segunda parte del juego, particularmente, Rinoa en el espacio.

Al final de esta parte del vídeo, vemos a Rinoa acercándose a la cámara, con los brazos abiertos para abrazar. Como antes, cuanto más se acerca, más confusa se vuelve su imagen. Entonces vemos la primera toma de Squall.

Esta imagen me persigue por las noches. En serio.

De lejos, el mejor análisis que puedo hacer sobre este fotograma es que Squall se siente vacío, siente que pierde el contacto consigo mismo y con todo lo que le rodea. Tiene problemas para visualizar sus recuerdos, incluso para separar la realidad de la ficción. Pensemos en lo que dijo Artemisa durante la batalla final:

[quote]“Vuestras sensaciones… vuestras palabras… vuestras emociones.”“El tiempo no perdona… aunque uno intente detenerlo.”[/quote]

Su vida se le está escapando poco a poco, no puedes aguantar para siempre.

O eso, o sólo querían que yo tuviera pesadillas.

Hay una última toma de Rinoa, flotando en el espacio. El cristal de su casco se rompe y envía sus puntiagudos trozos hacia la cámara. Escuchamos un sonido, como alguien siendo atravesado por una espada.

Cortamos hacia Squall, al que se le desliza una lágrima por el rostro. Lanza su cabeza hacia atrás y es consumido por una luz blanca.

Y por fin, Squall muere. Vemos una pluma blanca caer al suelo, y la pantalla se funde a negro. Los últimos diez minutos del vídeo final de Final Fantasy VIII son, expresándolo de la forma más simple posible, el “cielo”, o un equivalente similar.

Empieza “Eyes on Me” y vemos a Rinoa andando por ahí. Encuentra a Squall, y le abraza, aparentemente pensando que ha muerto. Las nubes se abren dejando pasar la luz del sol, y haciendo que el desierto se llene de una hierba verde preciosa. Rinoa mira a Squall emocionada, y la toma corta a Balamb.

En el puerto de Balamb vemos a Seifer, Viento y Trueno pescando en el mismo clima perfecto que Squall y Rinoa están experimentando. Viento tira a Trueno a la brillante y cristalina agua, y Seifer se muere de risa como un colegial.

Seifer, al que yo creía que habíamos derrotado por última vez, mira hacia arriba y sonríe mientras el Jardín de Balamb pasa volando sobre sus cabezas.

El vídeo nos muestra a Laguna a continuación, que está delante de la tumba de Raine. Vemos como Laguna le propone matrimonio a Raine en el pasado, y se abrazan. El Laguna del presente ve a Eleone volviendo a verle, y ven cómo el Jardín también pasa sobre sus cabezas.

Durante los créditos vemos una especie de “video casero” donde todos los personajes actúan como completos idiotas. Todos los personajes están celebrando su victoria excepto Squall y Rinoa, incluso Cid y Edea han acudido a la fiesta.

Irvine baila como un ganso, Selphie da vueltas como una cabeza de chorlito y Zell se atiborra a perritos calientes. Chupi.

Tras los créditos vemos la parte que hace que las fangirls se vuelvan locas. Rinoa está de pie en el balcón del Jardín con Squall bajo un cielo estrellado. Levanta el dedo, justo como Squall recordaba, y Squall sonríe enamorado.

Una última cosilla

Si esta era la forma en la que el juego tenía que haberse interpretado, ¿por qué tuvieron que hacer el “sueño” tan sutil? Me vienen a la mente cincuenta formas de hacer mucho más aparente para el espectador que los eventos que ocurren tras el disco uno no son reales.

Así que, si los creadores tenían pensado que Squall muriera, también querían que su muerte fuera “tapada” y sutilmente mostrada en la historia. Vemos el sueño como si fuésemos los soñadores, y aunque a veces ocurren cosas que nunca, nunca podrían pasar en el mundo real, no nos damos cuenta de que es un sueño.

Un argumento similar podemos encontrarlo en Vanilla Sky (si no la habéis visto, no sigáis leyendo, spoilers gordos, etc) en la cual Tom Cruise tiene un personaje que se echa a dormir. En un punto concreto de la peli, empieza a soñar, y el resto de la película es una ensoñación fabricada por su mente. Al principio hay algo que indica que algo se echa de menos. El argumento continúa mientras nada cambia, excepto que todo empieza a ir a su favor.

Tras un tiempo, todo empieza a volverse un poco loco, y acaba esperando su pena de muerte por pegar a su novia hasta matarla durante el coito. Y mientras, el público lo observa todo con confusión, tan inconscientes como el personaje de que todo es un sueño. Ahora, el problema con Vanilla Sky fue que no pudieron dejar las cosas así, tal cual. Creo que hubiera sido una gran película si hubieran hecho que el espectador intentara discernir qué es lo que realmente había pasado y qué no.

En lugar de eso, hacia el final de la película, aparece un personaje que le explica al protagonista y al público que toda la película había sido un sueño, al más puro estilo Antonio Resines en Los Serrano.

La única diferencia real entre Final Fantasy VIII y Vanilla Sky es que nunca nos contaron qué pasó. En Final Fantasy VIII, nos dejan vivir el sueño como Squall y nunca sabemos la diferencia.

Conclusión

La verdad es, que no creo que haya una cantidad suficiente de pruebas para sacar conclusiones sobre qué es lo que los guionistas querían que la audiencia interpretara. Yo elijo creer que esta es la forma en la que el juego estaba pensado desde un principio, porque, para mi, el juego no tiene sentido de otro modo.

Todo lo que ocurre a los personajes tras el primer disco es ridículo, el final es como rebozar el juego en LSD. Tiene que haber algo más en esta historia que el típico argumento de “El Héroe lo gana todo”.

A veces, mientras escribía este artículo, realmente sentí que esta es la historia real de Final Fantasy VIII. Pero a veces también suena muy forzado. En cualquier caso, creo que “La muerte de Squall” es una teoría muy interesante, que merece al menos ser considerada, y espero que vosotros penséis lo mismo.

*Artículo publicado originalmente en Gamearth y reproducido aquí con el consentimiento expreso de su autor.