Instalar el mando inalámbrico de Xbox 360 en Windows 8

He visto en varios foros a muchos usuarios con problemas a la hora de hacer funcionar el mando de Xbox 360 inalámbrico en Windows 8, ya que estos mandos no son reconocidos de forma automática (curioso, tratándose de un producto de Microsoft) y los usurarios no saben qué hacer para que funcionen.

Lo cierto es que la solución al problema se antoja sencilla, pues tan solo tenemos que acceder al sitio web de Microsoft para descargar los drivers del mando inalámbrico de Microsoft, tras lo cual elegiremos la versión de 32 o 64 bits según sea nuestro sistema, pero siempre eligiendo la opción de Windows 7, pues por el momento no existen drivers oficiales para Windows 8.

Tras esto, procederemos a su instalación y al finalizar la misma debería de reconocer el mando sin problema alguno, en caso contrario podremos intentar solucionarlo siguiendo los siguientes pasos:

-Entra en el administrador de dispositivos (clic derecho en el borde inferior izquierdo de la pantalla o buscándolo en Metro).

-Selecciona el mando, que normalmente estará representado con un interrogante o con “dispositivo desconocido”.

-Clic derecho y actualizar controlador, no obstante seleccionaremos actualizarlo manualmente mediante una lista.

-En la lista selecciona 360 Controller y tras ello Wireless Receiver.

Tras estos sencillos pasos el driver debería de instalarse y el mando debería de funcionar sin problema alguno. Si tenéis alguna otra duda referente a la utilización de este sistema podéis echar mano del tutorial de Windows 8 que publicó Microsoft hace unos meses.