µBlock para Firefox ¿El mejor bloqueador de publicidad?

Sin lugar a dudas, el complemento para bloquear anuncios más utilizado en Mozilla Firefox no es otro que Adblock Plus, lo cual no significa necesariamente que sea el mejor, pues con el paso del tiempo van apareciendo más y más alternativas capaces de competir de tú a tú con ABP.

Una de ellas es µBlock, un bloqueador de publicidad que hasta hace unos días estaba disponible únicamente para Google Chrome (y derivados compatibles, por ende), pero al fin tenemos disponible una versión totalmente funcional de µBlock para Firefox, la cual la podemos descargar desde este enlace.

µBlock es un bloqueador de publicidad gratuito y de código abierto (podemos encontrar su código fuente en Github) capaz de bloquear cualquier elemento publicitario, tanto utilizando sus propios filtros, como utilizando otros personalizados que diseñemos nosotros o utilizando los filtros de Adblock Plus, con los que posee una compatibilidad total.

A esto hay que añadir su capacidad para bloquear elementos de una página web de forma totalmente visual, algo muy similar a lo que permite la extensión “Element Hiding Helper” para Adblock Plus, pero totalmente integrado en una misma extensión.

Y no bloquea únicamente publicidad, pues si lo configuramos de forma adecuada (manualmente o mediante listas de filtros), es capaz de bloquear cualquier elemento que pueda afectar a nuestra privacidad, como herramientas de analítica online o rastreadores varios.

µBlock VS Adblock Plus

Lo que todo el mundo se preguntará es qué extensión para bloquear publicidad en Firefox es la mejor, si Adblock Plus o µBlock. Principalmente tenemos que tener en cuenta que µBlock es una extensión mucho más reciente, pues de hecho, al momento de escribir estas líneas se encuentra en la versión 0.8.5.7, lo cual significa que Adblock Plus cuenta con varios años de desarrollo a sus espaldas y se muestra como un producto más maduro en general.

No obstante, µBlock a pesar de ser una extensión reciente, y especialmente en lo que a su versión de Firefox respecta, se trata de un producto totalmente estable y funcional, apto para cualquier usuario y capaz de competir de tú a tú con la solución de Adblock Plus, por lo que al final elegir entre una u otra es una mera cuestión de gustos personales, pues a día de hoy ambas cumplen con su cometido sin problemas.

No obstante, para quienes estén interesados en los datos, quizá quieran echarle un vistazo a los siguientes gráficos elaborados por el desarrollador de µBlock.

Consumo de memoria de Adblock Plus frente a µBlock

En el gráfico podemos ver el consumo de memoria de µBlock y otros bloqueadores de publicidad en la versión de 64 bits de Chromium. Podemos apreciar como tanto µBlock como Adguard consiguen un mejor rendimiento en lo que a consumo respecta gracias al bloqueo de elementos publicitarios y similares, mientras que Adblock Plus y Adblock no solo no mejoran los resultados de las dos anteriores, sino que aumentan el consumo base de memoria del navegador.

Hay que tener en cuenta que los resultados de estos gráficos pertenecen a Chromium y no Firefox, pero teniendo en cuenta que en el segundo Adblock Plus es una extensión conocida por incrementar el consumo de memoria, algo reconocido por los propios desarrolladores, no parece muy descabellado pensar que los resultados puedan ser similares o incluso peores para ABP.

El mejor bloqueando

En el anterior gráfico podemos ver la capacidad de bloqueo de las diversas extensiones a la hora de bloquear la carga de servidores de terceros de todo tipo, tanto publicitarios, como dedicados al seguimiento o a propagar malware.

Podemos comprobar como Ghostery es la mejor extensión en estas labores empatada con µBlock utilizando los filtros que utiliza el desarrollador. µBlock queda en tercera posición con los filtros predeterminados, superando así a ABP y a Disconnect. Lógicamente, con el navegador sin bloqueador la exposición es realmente enorme.

Podéis ver la metodología empleada en este enlace.